200 Gäste feierten Eröffnung von neuem Lokal

Markus Aichholzer feierte am Dienstagabend das Pre-Opening seiner neuen Tages-Bar „Purpur“ am Neuen Platz in Spittal. Es wird Süßes, aber auch Pikantes geboten, neben Trumer-Bier und Illy-Kaffee.