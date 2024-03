Wellenreiten am Berg, dieses nasse Spektakel zieht immer Zuschauer an. So wie am Samstag am Nassfeld, wo es wieder „Music meets Sun“ hieß und viele Zuschauer sich den Waterslide-Contest 2024 nicht entgehen ließen. Da wurde selbst ein kurzer, aber heftiger Regen einfach weggesteckt. Die Zutaten eines solchen Badespaßes der etwas anderen Art sind einfach, ein rund 30 Meter langes Wasserbecken, Alpinski oder Snowboard, originelle Spaßvehikel, kreative Outfits und diverse Tricks.