Auf ein mehr als erfolgreiches Wochenende können die UltraStars aus Spittal zurückblicken. Für die jungen Eishockeyspieler ging es zu den Playoffs der Kärntner Landesliga. Den Anfang machte die U 12-Mannschaft mit ihrem Finalspiel um Platz drei. Dabei konnten sie sich auswärts gegen Althofen durchsetzen und die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

Am Sonntag folgte das U 14-Finalspiel. Das konnte die Mannschaft erfolgreich für sich entscheiden und somit zum wiederholten Male den Meistertitel nach Spittal holen. Teamcoach Alois Michelitsch behielt bis zum Schluss die Nerven und freute sich mit seinen Jungs über den erlösenden Siegestreffer in der Overtime. Extra angereist, um zu Gold zu gratulieren, ist auch Sportstadtrat und Landtagsabgeordneter Christoph Staudacher.

Enzo De Piero nimmt für die UltraStars den Meisterpokal entgegen © KK/UltraStars

Die U 12 freut sich über den 3. Platz in der Kärntner Liga © KK/UltraStars

70 aktive Kinder und Jugendliche

Der Spittaler Eishockeyverein, der mit über 70 aktiven Kindern und Jugendlichen zu den größten Talenteschmieden in Kärnten zählt, ist in allen Ligen vertreten. „In Kärnten spielten wir diese Saison U 10, U 12 und U 14. Österreichweit haben wir mit der U 13 eine eigene Bundesliga-Mannschaft auf die Beine gestellt, die die 2. Division dominiert und es sogar bis in die Playoffs geschafft hat“, sagt Headcoach Martin Dobner. Gemeinsam mit dem Nachwuchsleiter Ingo Rupnik setzt er vor allem auf eine langfristige Entwicklung im Nachwuchs: „Unser Ziel ist es, in der Saison 2024/25 mit einer U 15 und einer U 13-Bundesligamannschaft anzutreten.“