Der FH Kärnten Campus Spittal an der Drau hat einen sehr guten Ruf und das weit über die Landesgrenzen hinaus. Diese Tatsache und der besondere Zusammenhalt der Studierenden untereinander – so wird es in verschiedenen Studentenforen geschrieben –machen den Campus und seine Studiengänge sehr beliebt. Was wohl kaum einer weiß, ist, dass der Spittaler Standort um seine Studenten bangt. Vor allem auch um jene, die aus dem Ausland kommen. 250 Studenten sind an der FH Spittal aktuell eingeschrieben, jährlich kommen 100 neue dazu. „Pro Studiengang haben wir aktuell 15 bis 20 Studenten“, informiert Martin Schneider, Studiengangsleiter für Bauingenieurwesen. Doch die Kapazitäten sind damit nicht ganz ausgeschöpft. „Für jeden Studiengang haben wir 25 Plätze. Wir könnten mit den Studentenzahlen also noch nach oben gehen.“