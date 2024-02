Die Stadtgemeinde Radenthein hat einen neuen Ehrenbürger. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, Gottfried Würcher, dem Frontman der Nockis, die Auszeichnung zu verleihen. Sie ist die höchste Auszeichnung, die nur an Persönlichkeiten verliehen wird, die durch besondere Leistungen oder außergewöhnliches Engagement hervorstechen. „Gottfried Würcher, geboren in Untertweng/Radenthein, hat trotz großen internationalen Erfolgen seine Wurzeln nie vergessen und ist Radentheiner geblieben. Seit über 40 Jahren steht er mit seiner Band auf der Bühne und ist ein Highlight bei den bekannten großen Schlagerevents im deutschsprachigen Raum. Wir sind stolz auf den erfolgreichen und bodenständigen Künstler unserer Stadtgemeinde“, heißt es in der Presseaussendung der Stadtgemeinde.

Zudem ziehe das beliebte Nockalmfest in Millstatt Schlagerfans aus allen Ländern an. Würcher ist seit 1982 erfolgreich im Musikbusiness unterwegs, was ihm bis dato 37 Gold- und 29 Platin-Schallplatten einbrachte. Auch die Region gestaltet er aktiv mit, so beleben die Radentheiner Stadtgranaten mit Chef Gottfried Würcher die Faschingsszene. Zudem ist er auch Maler. Seine Bilder können in der eigenen Galerie im Zentrum bestaunt werden, wo am vergangenen Freitag auch die Verleihung der Ehrenbürgerschaft unter Bürgermeister Michael Maier und einer Abordnung des Gemeinderates über die Bühne ging.