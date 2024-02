In den vergangenen zwei Jahren konnte mit Unterstützung von LEADER-Projekten eine Serie von Baumschnitt- und Baumveredelungskursen in der Nockregion durchgeführt werden. Aufgrund der großen Nachfrage bieten Bernhard Huber und Horst Zwischenberger wieder einen Kurs an. Dieser findet am 3. März, um 9 Uhr, beim Rudnigbauer, Familie Eder, Rudnigstraße 60 in Lieserbrücke statt. Weitere Kurse gibt es am 24. Februar in Spittal, am 2. März in Rennweg, am 9. März in Lurnfeld sowie am 16. März in Gmünd. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um Anmeldung bei Horst Zwischenberger unter der Telefonnummer 0676-347 23 00 oder h.zwischenberger@gmx.at gebeten.

Der Klimawandel, das Auftreten neuer Krankheiten und viele andere Herausforderungen machen auch vor den regionalen Obstorten nicht halt. Daher ist es wichtig, die noch vorhandene Vielfalt alter, resistenter Obstsorten zu bewahren, ob als robuste Bäume für den Hausgarten oder für eine Veredelung. Die Kurse sollen ein Ansporn sein, im Hausgarten wieder vom Baum ernten zu können und die gesunde Jause mit eigenem Obst wieder wertzuschätzen.