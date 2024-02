Am Wochenende machten sich 32 Rettungsschwimmer der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Osttirol auf den Weg nach Innsbruck zu den Tiroler Meisterschaften im Rettungsschwimmen. Schon in den Schülerklassen, wo die Jüngsten erst 7 Jahre alt waren, konnten zwölf Stockerlplätze in den Einzelbewerben, davon vier Siege, in Disziplinen wie Hindernisschwimmen, Brust- und Rückenschwimmen sowie Schwimmen mit Flossen erreicht werden.

Sieben Stockerlplätze, davon auch zwei Siege, in den Einzelbewerben wurden durch unsere Jugendlichen errungen. Auch in den Erwachsenenklassen war die Einsatzstelle Osttirol mit einigen Teilnehmern vertreten, die auch sonst als Einsatzkräfte in der Einsatzstelle tätig sind. Dabei konnten ebenfalls drei Stockerlplätze erreicht werden.

Osttiroler sind Vizemeister

In den Staffelbewerben erreichten die Osttiroler vier dritte Plätze und einen zweiten Platz, für die Gesamt-Mannschaftswertung bedeutete dies den Tiroler Vizemeistertitel für die Mannschaften aus Osttirol. In der Gesamt-Einzelwertung durften Elina Santner (SK1) und Tobias Steiner (JK1) mit dem Tiroler Meistertitel, Jonathan Lengfeldner (SK1), Lilli Kalser (SK1), Noah Scheiber (JK2) und Jakob Pedevilla (AK) mit dem Tiroler Vizemeistertitel und Emma Baumgartner (SK1), Joona Schneider (SK2), Luisa Wolsegger (SK3) sowie Lia-Kyrie Lerchbaumer (JK2) mit einem tollen dritten Platz stolz die Heimreise antreten.

Schon am Vortag durfte eine Mannschaft der ÖWR am 6. „speedlifesaving in the alps“ in Innsbruck teilnehmen. Elf Einzel- und Staffelbewerbe an einem Nachmittag sowie als Abschluss eine simulierte Rettungsübung waren die Herausforderung, der sich die Teilnehmer gerne stellten. Neben Mannschaften aus Bayern und der Schweiz war auch das Nationalteam der Polizei am Start, und war dabei neben dem Wettkampf und dem siebten Platz in der Gesamt-Mannschaftswertung auch der persönliche Austausch mit den anderen Rettungsorganisationen wieder eine sehr wertvolle Erfahrung.