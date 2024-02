Den Einwohnern der Marktgemeinde Obervellach macht ein lautstarkes Problem zu schaffen: Sie leiden unter dem Verkehrsaufkommen an der B106 Mölltalstraße. Die Belastungen durch „unzumutbaren Verkehrslärm“ und „Erschütterungen in den Wohnhäusern“ nehmen, laut einer Anrainerin, „gesundheitsgefährdende Ausmaße“ an: „Wir können in der Nacht schlecht schlafen und am Tag denken wir wegen dem Gerüttel, dass es ein Erdbeben gibt.“