Über das Vermögen von Gastronomin Monica Gabriela Porteka ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Sie betreibt die Pizzeria „La Famiglia“ in Radenthein. Die Schulden betragen rund 62.000 Euro. 12 Gläubiger und ein Dienstnehmer sind betroffen.

Als Gründe für die Schulden nennt die Gastronomin Altlasten: „Es wurde fünf Jahre ein Lokal in Hallein betrieben, welches aufgrund von Umsatzeinbrüchen geschlossen wurde. Es bestehen Altlasten. Der Neustart mit der Pizzeria ,La Famiglia` in Radenthein bedingte Investitionen in das Lokal. Durch Lieferverzögerungen seitens der Professionisten konnte das Lokal erst später eröffnet werden. Dies führte zu verspäteten Einnahmen. Aufgrund der Altlasten und dem verspäteten Betriebsstart konnten die Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlt werden.“ Laut Auskunft des Kreditschutzverbandes 1870 konnten die Angaben aber noch nicht überprüft werden.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 4. März (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at. Die erste Gläubigerversammlung, sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 18. März und die Sanierungsplantagsatzung am 15. April statt.