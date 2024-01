Noch bis 3. Februar findet am Weißensee zum 34. Mal die Elf-Städte-Tour statt. Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck an den letzten Vorbereitungen für den Programm-Höhepunkt — das Profirennen welches live im holländischen Fernsehn übertragen wird — am 31. Jänner. In den kommenden Tagen werden um die 4000 Holländer erwartet, welche sich jedes Jahr für das größte Eisschnelllauf-Event der Welt — oftmals in Gruppen oder Renn-Teams — auf dem weitläufigsten Natureisplatz der Alpen einfinden. Ausgestattet sind sie mit Eisschnelllaufschuhen, die mit extra langen Kufen, welche ursprünglich aus Norwegen stammen und sich dank den niederländischen Gästen am Weißensee etabliert haben, perfekt für Rennen geeignet sind. Seit Jahrzehnten schweben die unterschiedlichsten Modelle über die glitzernde Eisfläche, die vom Team rund um Eismeister Norbert Jank für den Sportler-Ansturm präpariert wird.