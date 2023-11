Auf Initiative des Tourismusverbandes Seeboden am Millstätter See gibt es einen Fahrplanwechsel. Ab 10. Dezember sind nun auch die Drautalperle und die Goldeck Bergbahnen vom Millstätter See aus ohne Umstieg mit der Linie 5140 erreichbar. „Damit geht ein ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung“, heißt es in einer Aussendung. Durch das neue Angebot sollen den Passagieren lange Wartezeiten erspart und der Öffentliche Verkehr attraktiver gestaltet werden.

Folgende Neuerungen, die ganzjährig gelten, gibt es: Der Bus fährt künftig von Montag bis Freitag drei Mal hin und retour, sowie zwei Mal an den Wochenenden und an Feiertagen. Zudem gibt es täglich eine Abendverbindung von der Drautalperle zum Millstätter See.