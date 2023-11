Am 5. Dezember 2023 kommt es zu der von der Bezirkshauptmannschaft Hermagor ausgeschriebenen Bauverhandlung für dieses Projekt der Family Resort Sonnenalpe Nassfeld GmbH. Vorgesehen ist die Errichtung des „Nassfeld Arkaden Hotels“, anfangs als Parkhotel oder Kurvenprojekt bezeichnet. Dieses Bauvorhaben soll zudem die Verkehrs- sowie Parksituation in der Hotelzone Nassfeld nachhaltig verbessern. Und damit ein Problem beseitigen, das die Touristiker auf der Sonnenalpe bekanntlich schon geraume Zeit beschäftigt. Im mehrgeschossigen „Arkadenhotel“ werden in der Tiefgarage auf drei Etagen rund 180 Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen, im Erdgeschoß gibt es künftig eine öffentliche Geschäftszone mit Nahversorger, Cafe, Restaurant und neuem Nassfeld-Infozentrum. In den oberen Etagen sind Hotelzimmer und Suiten vorgesehen. Und als zusätzliches Infrastrukturangebot wird es einen repräsentativen und auf besondere Veranstaltungen zugeschnittenen Seminar- und Mehrzweckbereich geben.