Ein Kreuzfahrtschiff auf der Lieser schlägt hohe Wellen. „Mit dem Rad sicher durch die Lieserschlucht. Bis es so weit ist, hätten wir da einen anderen Vorschlag“, wird das Kurzvideo kommentiert. Es wurde für den Verein „die sichtbarmacher – Plattform der Kreativbranche Oberkärnten“ aus dessen eigenen Reihen kreiert und produziert, namentlich von der Agentur „aberjung“ (Seeboden), und hat inzwischen enorme Resonanz erzeugt. „Da die aktuelle Verkehrslage und die Stadtgestaltung sowie Raumplanung in Spittal in aller Munde sind, war die Intention des Vereins, diese Themen ironisch anzustoßen, und auf den Ideenreichtum unseres Vereins aufmerksam zu machen“, sagt Wolfgang Daborer, Sprecher der Sichtbarmacher.

Rund 30.000 Aufrufe hat das Video inzwischen erreicht, die vielen Reaktionen und Likes sorgten nun für eine immense Verbreitung in den sozialen Medien. „Es ist ermutigend zu sehen, wie mit Kreativität und Engagement so viel Begeisterung hervorgerufen werden kann. Das Video weist pointiert darauf hin, wie mit Vorstellungskraft und Einsatz viele Dinge in der Stadt und der Region möglich wären“, so Daborer weiter. Wenige Wochen zuvor lieferten die kreativen Köpfe eine Lösung für einen autofreien Hauptplatz in Spittal. Im Video wird eine Tunnellösung vorgestellt. „Ziel hinter den Aktionen ist, zu zeigen, dass ein hohes kreatives Potenzial in Oberkärnten vorhanden ist. Wir würden uns wünschen, stärker von der Politik und Wirtschaft eingebunden zu werden“, sagt Daborer.