Hermagor kämpft wie viele andere Städte mit gezielten Aktionen gegen leerstehende Geschäftslokale. Kleine Erfolge im Freiflächen-Management stellten sich ein. 2019 begann Philipp Auer als Stadtkümmerer, mittlerweile ist er für das Stadtmarketing verantwortlich. Bei seinem Job-Antritt gab es zwölf leerstehende Geschäftslokale im Stadtbereich. Auer: „Mittlerweile hat sich der Leerstand um rund ein Drittel reduziert“. Das ehemalige NKD-Geschäft in der Bahnhofsstraße als derzeit größtes, leerstehende Objekt könnte schon demnächst eine neue Funktion bekommen. Für die leerstehenden Lokale im Mehrzweckgebäude (Billa-Markt) an der Gailtalstraße gibt es einen neuen gewerblichen Mieter. Also alles bestens? „Nein, gibt Auer unumwunden zu. Wir brauchen neben dem dominierenden Lebensmittelhandel einen besseren Branchenmix“.