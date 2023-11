Zwei ambitionierte Hobbysportler machen gemeinsame Sache. Uwe Maier, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbezirksbank Spittal, und Bernhard Golger, Inhaber der gleichnamigen Baufirma mit 40 Mitarbeitern in Lendorf, gründeten die B&U Lifestyle GmbH, mit der sie das erste Kältekammer-Zentrum namens „Cryostetik“ in Oberkärnten eröffneten. „Es ist bekannt, dass sich Kälte positiv auf den Organismus auswirkt. In unserer Kältekammer hält man sich bei Minus 70 Grad bis zu vier Minuten auf. Bekleidet ist man mit Unterwäsche oder Badebekleidung sowie Handschuhen, Mütze und speziellen Schuhen“, schildert Golger. Das Equipment gibt es vor Ort im Porcia Center in Spittal zum Ausleihen.