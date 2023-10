Der Fanclub von Otmar Striedinger lud am Samstag zur Jahreshauptversammlung in die Jausenstation Reblaus in Gmünd ein. Seit der Gründung im Jahr 2014 werden die Rennen von „Oti“, wie er von seinen Fans genannt wird, in Gröden, Kitzbühel und Garmisch begleitet. Je nach Rennkalender kommen zusätzliche Fanfahrten dazu. Mit 224 aktiven Mitgliedern zählt der Fanclub zu den größten im Ski-Weltcup. „Bei unseren Fahrten reisen wir meistens mit 50 bis 60 Leuten an. In Gröden haben wir bereits viermal die Fanparade gewonnen“, freut sich Obmann Thomas Truskaller, der im Vorstand auch auf Striedingers Schwestern Bernadette Schönegger sowie Conny und Verena Striedinger setzen kann. Weitere Vorstandsmitglieder sind Markus Oberwinkler, Hannes Truskaller, Liz Truskaller und Carina Rossmann.