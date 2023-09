"Wir wollen die Sommersaison durch die Konzerte verlängern und den See beleben", sagt Semtainment-Chef Thomas Semmler über die geplanten Konzerte am Sonnegger See. Dort ging heuer im Juli auch wieder das Acoustic Lakeside Festival über die Bühne.

Der Ticketverkauf für die ersten Konzerte von Semtainment am Sonnegger See laufe gut. "Die Gemeinde ist damals an uns herangetreten und hat uns gefragt, ob wir etwas machen möchten", verrät der 40-jährige St. Pauler, der seit 20 Jahren mit seinem Bruder Michael Semmler selbstständig ist. Seit 2015 organisieren die beiden rund 40 Veranstaltungen in ganz Kärnten. Das größte war bisher die Freestyleshow "Masters of Dirt" mit mehr als 20.000 verkauften Tickets.

Stars der 90er

Das erste Konzert im Geopark Naturarena Sonnegger See geht am 22. September unter dem Motto "90's Live" über die Bühne. Superstars dieser Zeit wie "Haddaway", "Mr. President" oder "Dr. Alban" werden auf der Bühne stehen. "Es war eine Herausforderung, diese Künstler alle an einem Abend zu bekommen, aber es ist uns gelungen", so Thomas Semmler, der für das operative Geschäft zuständig ist. Am 23. September folgt dann ein Konzert der österreichischen Mundartband "Seer". "Wir erwarten am Freitag 2000 Besucher und am Samstag 2500 Besucher. Für beide Konzerte wird es noch Tickets an der Abendkassa geben", so Semmler. Geparkt werden könne auf einer Wiese in unmittelbarer Nähe zum Sonnegger See. Die Bühne werde mit Blick zum Wasser erbaut. Auch weitere Veranstaltungen sind bereits geplant. Am 21. September 2024 soll es mit einem "Schlager 4.0 Konzert" weitergehen. Matthias Reim, Hannah, Fantasy, Marco Ventre & Band stehen bereits fest.