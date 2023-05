"The Journey" nennt der Künstler Christian Köstinger sein Oeuvre seit 2020. Seither widmet sich der 45-Jährige nach mehreren Jahren in der Mixed Media Art – seinerseits der Verschmelzung der digitalen mit der analogen Bildkunst – fast ausschließlich der Malerei. Die ersten Resultate dieser Reise präsentiert der Wolfsberger noch bis 15. Juni bei der Ausstellung "Deep/Ground/Space" im Skurril in Graz (Heinrichstraße 22).