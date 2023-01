Sie sei komplett eingeschneit, teilweise ohne Strom und Telefonnetz – so meldete sich Iva Schell am Dienstag auf Facebook. Gemeinsam mit ihrer Tochter musste sie auf 1300 Meter in ihrer "Arche Noe" in Oberpreitenegg, der geliebten Alm ihres verstorbenen Ehemannes und Oscarpreisträgers Maximilian Schell, ausharren.

"Ich habe den ganzen Tag versucht, den Humor zu behalten", sagt sie. Aber die Haustüren würden kaum noch aufgehen, das Auto sei durch die Schneemassen wahrscheinlich zerstört. Aber die Tiere seien versorgt und sie sei dankbar für die Hilfe, die ihr zuteilwurde, denn mehrere Personen sind zu ihr geeilt und haben sie quasi aus den Schneemassen befreit. "Ohne Euch, liebe Brigitta Penz, Franz Berger, Claudia Zarfl, Alexander Blasinschek und all den anderen, die heute hier raufgekommen sind, um zu helfen, und am Ende sogar noch mein Dach vom Pool abgeschaufelt haben, wäre ich jetzt um ein 1000-Faches verzweifelter", so Schell auf Facebook. Im Sommer seien alle zu einer Grillparty eingeladen.