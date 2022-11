Kürzlich fand in St. Johann im Rosental der Kärnten-Cup im Bouldern statt. Luisa Sokoll erreichte in der Kategorie U8 den zweiten Platz und ist somit Vizelandesmeisterin. "Am besten am Bouldern gefällt mir, dass ich so viel gewinnen kann. Da meistens die gleichen Kinder an den Wettbewerben teilnehmen, freue ich mich auch jedes Mal darauf, diese wiederzusehen", erzählt die junge St. Andräerin.