René Peters (48) eröffnet im November einen "Autohof" an der Südeinfahrt von Bad St. Leonhard. Der gebürtige Stuttgarter (Deutschland) ist seit 25 Jahren in der Automobilbranche tätig und hat seit Juni 2021 in Waldenstein seine neue Heimat gefunden. Das Betriebsgelände befindet sich an der Klagenfurter Straße 152 in Bad St. Leonhard, einige hundert Meter vom pharmazeutischen Hersteller "TTC production GmbH" entfernt. Peters ist geprüfte Automobilverkäufer und hat 20 bis 25 Gebrauchtautos aller gängigen Marken stehen. "Bevor sie den Kunden übergeben werden, werden alle Fahrzeuge von heimischen Markenwerkstätten überprüft", sagt Peters. Ein Zusatzpaket von 1000 Euro beinhaltet eine europaweite Jahresgarantie, wobei die Bremsscheiben und - belege erneuert werden und das planmäßig fällige Service übernommen wird. Probefahrten sind auf Terminvereinbarung möglich. Auch der Kauf von Neuwagen und die Bestellung von Ersatzteilen und Reifen sind möglich. Angedacht ist auch eine Fahrzeugaufbereitung.

Neben den normalen Öffnungszeiten ist das videoüberwachte Gelände von Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr über eine Seitentüre betretbar.