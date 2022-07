Am Freitagabend wurde in der Gemeinderatssitzung in Lavamünd der erste Nachtragsvoranschlag einstimmig beschlossen. Durch diesen Nachtragsvoranschlag erhöht sich das geplante Minus der Marktgemeinde von 508.200 auf 824.800 Euro. Neben den bereits bekannten Ausgaben wurde am Tag vor der Sitzung der Motorikpark in Ettendorf durch die Förderzusage im Rahmen der Lokalen Aktionsgruppe (LAG)–Sitzung ermöglicht. Der Motorikpark wird um 32.000 Euro errichtet und umfasst Geräte für alle Altersgruppen. Nach Erhalt der 50%-Förderung von Landesseite bleibt der Gemeinde ein Eigenmittelanteil von 16.000 Euro.