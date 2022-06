Leonie "Leo" Tragl (16) aus Maria Rojach ist drauf und dran in der internationalen Fußball-Szene bei den Damen Fuß zu fassen. Sie verstärkt derzeit mit der Rückennummer (32) die Kampfmannschaft der Damen beim SK Sturm Graz, mit dem sie auch Zweiter im ÖFB-Cup wurde und am zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga steht. Sie kam über den SV Eitweg in das Landesausbildungszentrum (LAZ), das ehemalige Ausbildungszentrum des Kärntner Fußballverbandes (KFV) und machte dann die Aufnahmeprüfung in die "Frauenfußball-Akademie - Sturm Graz", wo sie im Sport-BORG Monsberger die Matura als großes Ziel bereits im Auge hat.