Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Ein musikalischer Genuss erwartet das Publikum am Sonntag in der Markuskirche. Pfarrer Christoph Kranicki singt mit Iva Schell ein Duett.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lehrer der Musikschule Wolfsberg wirken bei den Konzerten mit © Veranstalter

Eines der größten musikalischen Höhepunkte des Lavanttals geht am kommenden Sonntag, den 10. Oktober über die Bühne. Mit dem Projekt „Hoffnung geben“ finden in der Markuskirche um 15.30 Uhr und 19 Uhr zwei Galakonzerte statt. Diese Veranstaltung ist eine Initiative der Pfarre Wolfsberg und verbindet Künstlerinnen und Künstler des Tales in einem genreübergreifenden Musikprojekt.