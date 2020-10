Facebook

In Bad St. Leonhard entsteht dieses Firmengebäude, das die Visualisierung zeigt © KK/Privat

Seit mittlerweile sechs Jahren plant die Firma „Baumeister Ing. Martin Oswald“ aus Bad St. Leonhard Neu- und Umbauten für den privaten und gewerblichen Bereich, aber auch für die Industrie. Laut Geschäftsführer Martin Oswald gehört die Einreichung der Baupläne inklusive Behördenwege zu den Aufgaben des Unternehmens. Auch im Brandschutzwesen ist die Firma mit 15 Mitarbeitern tätig.

Nun wird ein neues Firmengebäude in Bad St. Leonharder Stadtnähe errichtet und mit dem Neubau auch weiteren Firmen eine Unterkunft angeboten. Im Oktober erfolgte der Spatenstich am Erzweg gegenüber von Elektro Schlögl und dem Billa-Markt, im Frühjahr soll das Gebäude in Massivholzbauweise fertig sein. Dann siedelt Martin Oswald von Wiesenau an den neuen Standort – nicht nur mit seiner Baumeister-Firma, sondern auch mit seinen weiteren Unternehmen „G.R.O.M Bau GmbH“ und „BMO Immobilien“.

Der Rest der insgesamt 230 Quadratmeter großen Büroräumlichkeiten im Erdgeschoß wird vermietet. Bereits fix einziehen wird die Firma „Elektrotechnik Christian Baumgartner“. Im Obergeschoß finden drei Mietwohnungen mit je 90 Quadratmeter Platz, die ebenfalls vermietet werden. „Interessierte können sich bereits jetzt bei uns melden“, sagt Oswald. Weiters wird es vier Mietgaragen an der Nordseite des Gebäudes geben.

Kontakt. 0664 / 360 58 01