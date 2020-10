Facebook

Denise Kerndl, Nicole Cidej und Nicole Müller (von links) © Privat

Fast 20 Jahre lang betrieb Denise Kerndl das Friseurgeschäft „Haar Genau“ in der 10.-Oktober-Straße 57 in Wolfsberg. Nach ihrer Pensionierung kommt es zur Neuübernahme durch ihre Schwiegertochter Nicole Cidej, die in Klagenfurt am Heuplatz 2 den Friseursalon „Pinned up style“ betreibt.