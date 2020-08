"100 Jahre Kärntner Volksabstimmung"Sonderausstellung in Wolfsberg offiziell eröffnet

Facebook

Fritz Schretter, Manuela Karner, Josef Dohr, Hans-Peter Schlagholz, Hannes Primus, Sonja Pietschnig-Dohr, Josef Steinkellner (von links) © Petra Mörth

Bei sengender Hitze wurde am Samstagvormittag in der Wolfsberger Stadtgalerie die Sonderausstellung „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“ eröffnet. „Das, was heute alltäglich ist, war damals nicht so“, so der amtierende Bürgermeister Hannes Primus, der die Bedeutung der Volksabstimmung anhand der hohen Wahlbeteiligung von 95,8 Prozent skizzierte.