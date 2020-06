Facebook

2016 und 2017 wurde am Bildungscampus St. Paul gewerkelt © KLZ

Rund 3,7 Millionen Euro sind in den Bildungscampus in St. Paul geflossen, in dem Volksschule, Neue Mittelschule, Kindergarten und NMS untergebracht sind. Obwohl der Campus bereits Ende 2017 feierlich eröffnet wurde, sorgte das Projekt im jüngsten Gemeinderat Ende Mai für Diskussionen. Auslöser dafür waren Baumängel in Hinblick auf die Barrierefreiheit, die im Kontrollausschussbericht der Gemeinde aufgelistet sind und von einem Sachverständigen festgestellt wurden. Einige Mängel, wie etwa ein zu hoher Handlauf bei der Stiege oder zu hohe WC-Sitzhöhen, wurden inzwischen von den ausführenden Firmen ausgebessert.