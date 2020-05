Facebook

Halten den Abstand eines "Babyelefanten" ein: Bezirksparteichef Christian Ragger mit Neo-Stadtrat Jürgen Ozwirk © Petra Mörth

Ein mittlerweile gelöschtes Foto des St. Andräer FPÖ-Stadtrates Martin Mayerhofer, zuständig für die Referate Tiefbau, Marktwesen, Freizeitanlage St. Andräer See sowie Park- und Gartenanlagen, hat in den vergangenen Tagen in "Facebook" die Wogen hoch gehen lassen: Der Gastronom hatte sich im sozialen Netzwerk in wenig staatsmännischer Form über den seit Ausbruch des Coronavirus viel zitierten "Babyelefanten" als Symbol für einen Meter Abstand lustig gemacht (siehe dazu den Screenshot unten).