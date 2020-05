Facebook

Franz Steinbauer, Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz und Marcel Grilz © Stadtpresse

Vor Kurzem entdeckten die Gemeindemitarbeiter Franz Steinbauer und Marcel Grilz im Streckendienst eine offensichtlich verloren gegangene Tasche, die auf der Straße in St. Michael/Pollheim lag. Der Inhalt: Bargeld, Kreditkarten und Sparbücher. Nachdem sich in der Tasche auch Papiere samt Name und Adresse des Besitzers befanden, brachten sie die Tasche dem Besitzer nach Hause, der in der Nähe wohnt.