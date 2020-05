Facebook

Hannes Primus mit Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz © SPÖ

In einer Sitzung des SPÖ-Stadtparteiausschusses wurde Gemeinderat und Fraktionssprecher Hannes Primus (43) am Dienstag zum neuen geschäftsführenden Wolfsberger SPÖ-Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit als Parteichef die Nachfolge des langjährigen Obmannes, Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz, an. Übrigens eine ehrenamtliche Funktion. „Es war schon immer geplant, die Stadtpartei in jüngere Hände zu legen. Das hätte eigentlich schon längst passieren sollen", sagt Schlagholz.