Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hahn im Korb: Andre Staubmann (7) genießt die ungeteilte Aufmerksamkeit der Lehrerinnen Birgit Bäck (links) und Sabine Kainz (rechts) sowie der Direktorin Andrea Zraunig (Mitte) © Privat

In der Corona-Krise drücken heuer in Österreich Schüler erstmals auch in den Osterferien die Schulbank. In Kärnten bieten 103 Schulen, je nach Bedarf der Eltern, Betreuung statt Unterricht an. Im Lavanttal hat die Volksschule (VS) der Bildungswelt Maximilian Schell in Wolfsberg in der Karwoche täglich werktags geöffnet.