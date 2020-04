Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Vorherrschende Trockenheit und gestiegene Wasserentnahmen: Die Wolfsberger Stadtwerke appellieren an die Bevölkerung, den Wasserverbrauch einzuschränken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorerst nicht: In Wolfsberg wird an die Bürger appelliert, auf das Autowaschen zu verzichten © Klaus Eppele - Fotolia

Nachdem große Wasserentnahmen die Trinkwasserversorgung in Wolfsberg gefährden, appellieren die Wolfsberger Stadtwerke am Mittwochnachmittag an die Bevölkerung, den Wasserverbrauch einzuschränken. Damit soll nicht nur die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gesichert werden, sondern auch die notwendige Bereitstellung von Löschwasser.