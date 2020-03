Am Freitag fand der Bauernmarkt neben dem Euco-Center in Wolfsberg noch einmal statt. Nächste Woche muss auch dieser schließen. Bürgermeister unterzeichnet am Montag diesbezüglich eine Verordnung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bauernmarkt der Lavanttaler Vermarktungshalle fand am Freitag vorerst letztmalig statt © Kleine Zeitung

Wegen der Corona-Krise finden in Wolfsberg bis auf Weiteres keine Märkte mehr statt. Die Sprecher des „KuKuMa“-Wochenmarktes am Hohen Platz und des Bauernmarktes am Weiher haben ihre Märkte diese Woche bereits selbst abgesagt. Der Bauernmarkt der Lavanttaler Vermarktungsgemeinschaft neben dem Euco-Center fand am Freitag nach langem Hin und Her doch statt. „Zuerst hieß es am Donnerstag um 13 Uhr, dass wir aufsperren dürfen, dann haben wir um 17 Uhr die Mitteilung bekommen, dass wir nicht öffnen dürfen“, zeigte sich Obmann Manfred Jöbstl enttäuscht. Nach 21 Uhr erhielten die Organisatoren doch noch die Erlaubnis, ihren Markt mit Sicherheitsvorkehrungen abzuhalten.