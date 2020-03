Kleine Zeitung +

1,1 Millionen Euro Schulden MKM Service aus Wolfsberg insolvent

Das Unternehmen aus Wolfsberg hat Schulden in der Höhe von 1,1 Millionen Euro angehäuft. Am Montag wurde auf Eigenantrag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.