Marlies Juri-Trettenbrein sucht eine Nachfolgerin, die ihr Studio „Kosmetik Matré“ in Wolfsberg übernimmt © Sandra Zarfl

Mit wechselnden Firmenbezeichnungen besteht in der Bamberger Straße 4 in Wolfsberg das älteste Kosmetikstudio im Lavanttal. Seit über zehn Jahren führt es Hauttherapeutin Marlies Juri-Trettenbrein unter dem Namen „Kosmetik Matré“. Nun wird eine Nachfolgerin gesucht, Interessenten können sich unter 0664 / 233 20 14 melden. „Das Geschäft liegt mir sehr am Herzen, daher wünsche ich mir, dass es bestehen bleibt. Auf Wunsch kann ich meine Nachfolgerin auch einarbeiten“, so Juri-Trettenbrein.