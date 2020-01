Facebook

Pachten ab 1. Februar das „Orpheo“: Lukas Peinsitt und Mate Gerebics (von links) © Petra Mörth

Per einstimmigem Gemeinderatsbeschluss um 1500 Euro monatlich neu verpachtet wird das „Orpheo“ im Wolfsberger Trattlpark an der Lavant. Aus der Ausschreibung der Stadt Wolfsberg gingen Lukas Peinsitt (31) und Mate Gerebics (29), die seit sieben Jahren die Bar „Stones“ betreiben, als Sieger hervor. „Es war Zeit für etwas Neues, ohne dass das Alte darunter leidet“, sagt Gerebics, der mit Peinsitt die Bar in der Kirchgasse 2 in Wolfsberg weiterhin betreiben wird.