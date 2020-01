Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paul Meyer mit dem Kalender der WAC-Spieler © Emhofer

Wer sich zwölf Stars des WAC in die eigenen vier Wände holen will, kann dies mit dem brandneuen WAC-Kalender tun. Er ist ein Meisterwurf des St. Andräer Fotografen Paul Meyer, der gemeinsam mit Romana Wieser das Studio für Fotografie und Gestaltung in Markdorf am Bodensee betreibt.