Im ehemaligen Gasthaus Köppl in Bad St. Leonhard wird am 10. Jänner die neue Pizzeria "Bauerndorf" eröffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fatma und Ibrahim Bagci eröffnen heute die Pizzeria „Bauerndorf“ in Bad St. Leonhard © Herbert Hollauf

Im ehemaligen Gasthaus Karl Köppl und späteren B-Quadrat am Hauptplatz 8 in Bad St. Leonhard kehrt wieder Leben ein. Fatma Bagci und ihr Ehemann Ibrahim eröffnen am Freitag, 10. Jänner, die Pizzeria „Bauerndorf“. Die gelernte Köchin betrieb bereits zwei Jahre lang mit ihrer Familie in Weißkirchen in der Steiermark eine Pizzeria. „Der Teig sowie das Brot sind hausgemacht“, sagt die im türkischen Anatolien geborene Wirtin. Ihre Gäste können unter 40 Pizzavarianten wählen.