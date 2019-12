Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karoline „Karo“ Fellner mit der Lavanttaler Daunenjacke © Emhofer

Sie sieht gut aus, ist federleicht und sehr kuschelig: die erste Lavanttaler Daunenjacke – eine neue Kreation der Schneidermeisterin und WI’MO-Absolventin Karoline Fellner aus Wolfsberg, die gemeinsam mit Hans und Herta Taferner vom Lindlhof in Pölling diesen tragbaren „Hingucker“ umsetzte. Fellner ist weiters Absolventin der Meisterklasse der Modeschule in der Wiener Herbststraße, eine der Jüngsten ihrer Zunft und nahm außerdem am „Haute Couture Award“ in Wien teil.