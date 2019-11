St. Andräerin dabei Verfahren zur Diagnose soll Bienen retten

Facebook

Die bösartige amerikanische Faulbrut ist eine heimtückische Bienenseuche. Bakterien töten dabei die Brut der Honigbienen. Im heurigen Jahr wurde ein solcher Fall in Lavamünd festgestellt. Eine Sperrzone in einem Radius von drei Kilometern musste errichtet werden. Betroffen waren somit auch die angrenzenden Gemeinden St. Paul und St. Georgen. Imker aus Ettendorf, Lamprechtsberg, Hart, St. Margarethen bei St. Paul und Niederhof befanden sich in dieser Zone.