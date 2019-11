"Musik der Stille"Ein Abend der Stille in der Markuskirche in Wolfsberg

In der Markuskirche in Wolfsberg ging die fünfte Auflage der Konzertreihe "Musik der Stille" über die Bühne. Es war für viele eine unvergessliche Einstimmung in den Advent.

Die beiden Musiker Edgar Unterkirchner und Julia Malischnig begeisterten restlos © Schmerlaib

Es war ein Abend, der nicht nur mit einer stimmigen Atmosphäre glänzte, sondern auch mit Musik, die durch und durch still und unaufdringlich war. Dieser positiven Kraft der Stille wurden die Musiker Edgar Unterkirchner (Saxophon) und Julia Malischnig (Gitarre) am Sonntag in der Markuskirche in Wolfsberg mehr als gerecht.