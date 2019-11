Der gebürtige Lavanttaler Gernot Kulis macht am 16. November mit dem Kabarett „Herkulis“ in Wolfsberg Halt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gernot Kulis ist am 16. November zu Gast im Kuss Wolfsberg © (c) Manfred Baumann

Der Serviceclub „Round Table 38“ holt den Kabarettisten Gernot Kulis nach Wolfsberg. Der gebürtige St. Pauler wird am 16. November ab 20 Uhr mit seinem Programm „Herkulis“ im Kuss Wolfsberg das Publikum erheitern. Karten für den Spaß gibt’s je um 32 beziehungsweise um 37 Euro in allen Ö-Ticket-Stellen, so auch bei der Kleinen Zeitung am Weiher. Der „Round Table 38“ wird den Erlös aus der Veranstaltung wieder karitativen Zwecken im Lavanttal zur Verfügung stellen.