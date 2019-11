Beschlüsse für Veranstaltungszentrum auf dem Dorfplatz in St. Gertraud mehrheitlich gefasst. Studentenförderung wurde eingeführt.

Im Sommer 2020 soll mit dem Bau des neuen Veranstaltungszentrums begonnen werden, im Herbst 2022 alles fertig sein © Architekt Petschenig ZT GmbH

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Frantschach-St. Gertraud wurde unter anderem das Veranstaltungszentrum behandelt. Vier Beschlüsse mussten dazu gefasst werden: Zunächst der Ankauf des alten Mondi-Festsaales inklusive der Liegenschaft, auf der sich das Gebäude befindet. Am 1. Jänner 2020 wird alles um einen symbolischen Euro von der Papierfabrik Mondi in den Besitz der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud übergehen.