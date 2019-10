Zahnärztin Nathalie Andrecs übernimmt die Kassenstelle von Hannes Klauscher in Bad St. Leonhard. Die Allgemeinmedizinerin Beatrix Gaber ist ab 1. November unter Vertrag mit der GKK.

Von links: Eveline Offner, Lukas Andrecs, Zahnärztin Nathalie Andrecs und Waltraud Bauer © Kurt Forstner

Anfang des kommenden Jahres wird es in Bad St. Leonhard wieder eine zweite Zahnarztpraxis geben: Nathalie Andrecs übernimmt die vakant gewesene Stelle und wird in den selben Räumlichkeiten des im Dezember 2017 in Pension gegangenen Zahnarztes Hannes Klauscher im Gebäude der Post ordinieren.