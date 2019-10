Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Lavant-Lounge im zweiten Geschoß des Lavanthauses kam es zu Feuchtigkeitsschäden © Bettina Friedl

Das knapp 3000 Quadratmeter große Lavanthaus an der Bayerhofen-Kreuzung in Wolfsberg wurde im Mai 2008 eröffnet, samt Grundankauf wurden 6,6 Millionen Euro investiert. Jetzt – gut elf Jahre später – muss das Lavanthaus saniert werden. Der Grund: Baumängel. „Die Sanierung ist aufgrund von Ausführungsfehlern der beauftragten Firmen während der Bauphase nötig. Es handelt sich um Mängel, die bei der Abnahme nicht erkennbar waren und die in späterer Folge im Bereich der Lavant-Lounge zu Feuchtigkeitsschäden geführt haben. Es handelt sich um Ausführungsfehler bei den Fensteranschlüssen“, erklärt Stadtwerke-Chef Dieter Rabensteiner.