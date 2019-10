Der Allgemeinmediziner Benno Hinteregger verabschiedet sich nach fast 45 Jahren in Pension. Für das Zahnambulatorium wurde zweiter Zahnarzt gefunden.

Nach fast 45 Jahren nimmt Benno Hinteregger Abschied © Martina Schmerlaib

Nach fast 45 Jahren hat der Allgemeinmediziner Benno Hinteregger am 30. September seine Arztpraxis geschlossen. „Es war ohnehin geplant, dass ich mit Jahresende in Pension gehe. Dass das nun früher der Fall ist, hängt mit meinem Unfall zusammen, den ich im Mai Zuhause hatte. Aufgrund einer Kopfverletzung sehe ich mich nicht mehr befähigt, die verantwortungsvolle Aufgabe einer Allgemeinmediziner-Ordination auszuüben“, sagt der 72-Jährige, der sich damals im ehemaligen Gemeindehaus in St. Stefan als praktischer Arzt niederließ. „In einer Zeit des großen Ärztemangels“, sagt er.