Rund 60 Aussteller zeigen bei der Hochzeitsmesse am Schloss Wolfsberg alles, was man für eine perfekte Hochzeit braucht.

Am Schloss dreht sich alles um das Thema Hochzeit © BillionPhotos.com - stock.adobe.

Am Wochenende präsentieren rund 60 Aussteller in den Gemäuern des Schlosses Wolfsberg alles rund um das Thema Hochzeit. Die Messe des "Vereins der Hochzeitsprofis" hat am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.