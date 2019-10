Facebook

Irmgard Albrecht (links) und Karoline Rettl von „pro mente“ neben der Skulptur „Begegnung auf Augenhöhe“ vom Lavanttaler Künstler Bepo Pichler © Bettina Friedl

Vor 40 Jahren wurde „pro mente“ gegründet. Dieses Jubiläum wird am Dienstag in Wolfsberg gefeiert. „Dabei werden alle ,pro mente’-Einrichtungen vorgestellt, die es im Lavanttal gibt“, sagt Irmgard Albrecht, die seit 25 Jahren beim Verein beschäftigt ist und die Arbeitsprojekte in Wolfsberg leitet. Sie hat das Fest gemeinsam mit Karoline Rettl, Leiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes, auf die Beine gestellt. „Es wird nicht nur ein Fest für die Mitarbeiter, sondern für die gesamte Bevölkerung“, fügt Rettl hinzu.