Sponsor gefunden„Diskont Depot“ als neue Heimat für Hilfsgüter

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Herfried Urbani mit Mutter Evelyn (Ansprechperson für die Container-Vermietung vor Ort) und Gerhard Hermann beim Einräumen der Hilfsgüter für Bedürftige © Bettina Friedl

Der Wolfsberger Gerhard Hermann und seine Frau Galina – eine gebürtige Moldawierin – sammeln seit Jahren Hilfsgüter für Bedürftige in Moldawien, Bulgarien und Rumänien. Seit zwei Jahren ist das „Humanitäre Hilfswerk Hermann“ am Hohen Platz 3 einquartiert. „Leider sind zwei Sponsoren abgesprungen und nun ist uns die Miete zu teuer. Außerdem wurde das Haus verkauft und man weiß nie, was neue Besitzer vorhaben“, sagt Hermann.